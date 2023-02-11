Баэс и Дельен сыграют в полуфинале турнира в Кордобе
Боливийский теннисист Уго Дельен пробился в полуфинал турнира в Кордобе. В трех сетах он переиграл аргентинца Хуана Мануэля Черундоло — 6:7 (5:7), 6:4, 6:0.
Соперником боливийца по 1/2 финала будет аргентинец Себастьян Баэс, обыгравший чилийца Томаса Барриоса.
Кордоба (Аргентина)
Турнир ATP Cordoba Open
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Себастьян Баэс (Аргентина, 4) — Томас Барриос (Чили, WC) — 6:1, 3:6, 6:1
Уго Дельен (Боливия, Q) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина, WC) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:0
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