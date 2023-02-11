Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 03:34

Баэс и Дельен сыграют в полуфинале турнира в Кордобе

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Боливийский теннисист Уго Дельен пробился в полуфинал турнира в Кордобе. В трех сетах он переиграл аргентинца Хуана Мануэля Черундоло — 6:7 (5:7), 6:4, 6:0.

Соперником боливийца по 1/2 финала будет аргентинец Себастьян Баэс, обыгравший чилийца Томаса Барриоса.

Кордоба (Аргентина)

Турнир ATP Cordoba Open

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Себастьян Баэс (Аргентина, 4) — Томас Барриос (Чили, WC) — 6:1, 3:6, 6:1

Уго Дельен (Боливия, Q) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина, WC) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:0

Теннис
0
Читайте также
30 лучших свободных агентов КХЛ. Весной они получат на рынке больше полутора миллиардов рублей
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
Американский разведчик указал на победу России над Западом
Продолжение следствия: за что Сергей Фургал проведет в колонии 22 года
«Теперь мы залпы слышим часто»
СМИ сообщили об изнасиловании несовершеннолетней наемниками из Польши
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Изнер вышел в полуфинал турнира в Далласе, где сыграет с Вольфом
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости