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Итальянский теннисист Сонего вышел в третий круг турнира в Сиднее

06:22
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Итальянский теннисист Лоренцо Сонего обыграл аргентинца Себастьяна Баэса (6:2, 6:3) во втором круге одиночного разряда турнира в Сиднее.

В третьем круге Сонего сыграет с победителем в матче Аслан Карацев (Россия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия).

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Sydney Tennis Classic

Призовой фонд 521 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Лоренцо Сонего (Италия, 5) — Себастьян Баэс (Аргентина, Q) — 6:2, 6:3

Брэндон Накашима (США) — Фабио Фоньини (Италия, 7) — 7:6 (7:9), 7:6 (6:8)

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Виктория Кравченко все материалы автора
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