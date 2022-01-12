Итальянский теннисист Сонего вышел в третий круг турнира в Сиднее
06:22
Итальянский теннисист Лоренцо Сонего обыграл аргентинца Себастьяна Баэса (6:2, 6:3) во втором круге одиночного разряда турнира в Сиднее.
В третьем круге Сонего сыграет с победителем в матче Аслан Карацев (Россия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия).
Сидней (Австралия)
Турнир ATP Sydney Tennis Classic
Призовой фонд 521 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Лоренцо Сонего (Италия, 5) — Себастьян Баэс (Аргентина, Q) — 6:2, 6:3
Брэндон Накашима (США) — Фабио Фоньини (Италия, 7) — 7:6 (7:9), 7:6 (6:8)
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