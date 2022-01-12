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Джокович может потерять до 30 миллионов долларов из-за отказа вакцинироваться

02:58
Новак Джокович. Фото Instagram
Новак Джокович. Фото Instagram
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Сербский теннисист Новак Джокович получил отказ во въезде в Мельбурн для участия в Australian Open и оспорил это решение в суде. Как отмечает Tennis Head, теннисист может потерять 30 миллионов долларов от спонсоров из-за своего отношения к вакцинации.

По информации источника, спонсоры могут отказаться от сотрудничества с Джоковичем, если теннисиста будут воспринимать в качестве главного противника вакцинации.

Напомним, что при въезде в Австралию теннисист столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Серба должны были депортировать, но его адвокаты подали апелляцию в федеральный суд и добились отмены решения погранслужбы. До суда, который прошел в понедельник, Джокович четыре дня находился в специальном отеле для мигрантов.

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Евгений Козинов все материалы автора
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