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Риндеркнех обыграл Сун Ву и вышел в четвертьфинал турнира в Сиднее

06:28
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Французский теннисист Артур Риндеркнех обыграл корейца Квон Сун Ву (5:7, 6:3, 6:2) во втором круге одиночного разряда турнира в Сиднее.

В четвертьфинале Риндеркнех сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия, 3) — Джанлука Маджер (Италия).

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 2

Призовой фонд 538 160 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Артур Риндеркнех (Франция) — Квон Сун Ву (Корея) — 5:7, 6:3, 6:2

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Виктория Кравченко все материалы автора
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