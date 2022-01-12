Риндеркнех обыграл Сун Ву и вышел в четвертьфинал турнира в Сиднее
06:28
Французский теннисист Артур Риндеркнех обыграл корейца Квон Сун Ву (5:7, 6:3, 6:2) во втором круге одиночного разряда турнира в Сиднее.
В четвертьфинале Риндеркнех сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия, 3) — Джанлука Маджер (Италия).
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 2
Призовой фонд 538 160 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Артур Риндеркнех (Франция) — Квон Сун Ву (Корея) — 5:7, 6:3, 6:2
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