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Алькарас обыграл Вавассори в четвертьфинале турнира в Буэнос-Айресе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в 1/4 финала турнира в Буэнос-Айресе. В двух сетах он обыграл итальянца Андреа Вавассори — 7:6 (7:1), 6:1.

Матч длился 1 час 40 минут. 20-летний испанец 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 1).

Также в полуфинал вышли аргентинцы Федерико Кория и Факундо Диас Акоста.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP IEB+ Argentina Open

Призовой фонд 642 615 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Федерико Кория (Аргентина) — Себастьян Баэс (Аргентина, 5) — 6:1, 6:4

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Андреа Вавассори (Италия, Q) — 7:6 (7:1), 6:1

Факундо Диас Акоста (Аргентина, WC) — Душан Лайович (Сербия) — 6:4, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/buenos/2024/
Теннис
Душан Лайович
Карлос Алькарас
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