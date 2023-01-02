Надаль о двух поражениях подряд: «Это только начало, и я не слишком обеспокоен»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал то, что начал сезон с двух поражений.

На United Cup он проиграл британцу Кэмерону Норри (6:3, 3:6, 4:6) и австралийцу Алексу де Минауру (6:3, 1:6, 5:7).

«В последние шесть месяцев я провел очень мало официальных матчей. Так что такие матчи помогают. Конечно, если бы я выигрывал, процесс бы шел быстрее, но нужно бороться. Временами я показывал очень хороший теннис. Очень хорошо играл с бэкхенда, менял направления с форхенда.

Наверное, условия здесь для меня неидеальные, потому что мяч мертвый. Я не знаю, в мяче дело или в том, что тут крытый корт и высокая влажность, но мяч становится мягким, а это не помогает вращению. Игроки с более плоскими ударами имеют более высокие шансы. Но это не оправдание», – сказал Надаль на пресс-конференции после матча.

36-летний теннисист заявил, что не обеспокоен из-за того, что проиграл два матча подряд.

«До Australian Open еще две недели. Не скажу, что ситуация идеальная, но и не скажу, что все совсем плохо – потому что временами я играл очень хорошо. Думаю, эти два матча мне помогут. Теперь нужно выиграть пару матчей. Это только начало, и я не слишком обеспокоен. Вероятность того, что я проиграю такие матчи, была. В прошлом году я тоже проиграл два матча в Абу-Даби», – добавил Надаль.

Australian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне.