Надаль проиграл де Минауру в матче командного турнира United Cup
Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил австралийцу Алексу де Минауру в матче командного теннисного турнира United Cup в Австралии — 6:3, 1:6, 5:7.
Тенниситы провели на корте 2 часа 42 минуты.
Сборная Австралии повела со счетом 1:0.
Австралия
Объединенный Кубок
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа D (Сидней)
Испания — Австралия
Рафаэль Надаль — Алекс Де Минаур — 6:3, 1:6, 5:7
Новости
28 дек 2022 13:02
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