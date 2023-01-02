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Сегодня, 14:33

Надаль проиграл де Минауру в матче командного турнира United Cup

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил австралийцу Алексу де Минауру в матче командного теннисного турнира United Cup в Австралии — 6:3, 1:6, 5:7.

Тенниситы провели на корте 2 часа 42 минуты.

Сборная Австралии повела со счетом 1:0.

Австралия

Объединенный Кубок

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа D (Сидней)

Испания — Австралия

Рафаэль Надаль — Алекс Де Минаур — 6:3, 1:6, 5:7

Теннис
Рафаэль Надаль
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