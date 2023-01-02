Де Минаур — о победе над Надалем: «Это победа, в которой я действительно нуждался. Я буду дорожить ею»

Австралийский теннисист Алекс де Минаур поделился впечатлениями от победы над испанцем Рафаэлем Надалем в матче командного турнира United Cup в Австралии.

«Это одно из тех достижений, которое ты открываешь в своей карьере. Но также это большая победа для меня, победа, в которой я действительно нуждался. Я буду дорожить ею и черпать из этого уверенность.

Просто выйти туда и услышать поддержку, которую я получаю на этом корте, — это нечто особенное. Очевидно, ни для кого не секрет, что это мой любимый корт, на котором я играю перед друзьями и семьей. У меня было так много замечательных воспоминаний, и я смог добавить к ним еще одно. Я в полном восторге и так благодарен за всю поддержку, которую получаю на этом корте", — приводит Sportskeeda слова австралийца.

Де Минаур обыграл Надаля со счетом 6:3, 1:6, 5:7. Это поражение стало вторым для испанского теннисиста на турнире в Австралии.