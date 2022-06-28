Надаль рассказал об эмоциях после победы в первом круге Уимблдона-2022

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над аргентинцем Франсиско Черундуло в первом круге Уимблдона-2022 (6:4, 6:3, 3:6, 6:4).

«Во-первых, нужно отдать должное Франу. Он начал играть здорово, очень сложный соперник. Тяжело было три года не играть в этом замечательном месте. Я очень рад вернуться. Последние три года я не играл на траве, так что понадобится время на адаптацию. Каждый день — это проверка, сегодня была важная проверка. Победа — это главное», — сказал Надаль после матча.

Во втором круге 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» сыграет против Рикардаса Беранкиса из Литвы.