Корне о снятиях с Уимблдона из-за коронавируса: «На «Ролан Гаррос» была вспышка ковида, но спортсмены молчали»

Французская теннисистка Ализе Корне прокомментировала снятия спортсменов с Уимблдона-2022 из-за положительных тестов на коронавирус.

Ранее из-за ковида участие в турнире «Большого шлема» досрочно завершили хорват Марин Чилич и финалист прошлогоднего турнира, итальянец Маттео Берреттини.

«Коронавирус снова входит в моду. Но ведь есть вакцины. Травмы и болезни всегда преследуют теннисистов. На «Ролан Гаррос» была вспышка коронавируса, но спортсмены молчали. У нас была температура, боль в горле, но мы ничего не сказали. Это была договоренность между нами», — цитирует Корне RMCSport.

В первом круге Уимблдона француженка обыграла казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву (6:3, 7:6 (7:5).