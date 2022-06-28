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Корне о снятиях с Уимблдона из-за коронавируса: «На «Ролан Гаррос» была вспышка ковида, но спортсмены молчали»

Корне отреагировала на снятия теннисистов с Уимблдона-2022
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Французская теннисистка Ализе Корне прокомментировала снятия спортсменов с Уимблдона-2022 из-за положительных тестов на коронавирус.

Ранее из-за ковида участие в турнире «Большого шлема» досрочно завершили хорват Марин Чилич и финалист прошлогоднего турнира, итальянец Маттео Берреттини.

«Коронавирус снова входит в моду. Но ведь есть вакцины. Травмы и болезни всегда преследуют теннисистов. На «Ролан Гаррос» была вспышка коронавируса, но спортсмены молчали. У нас была температура, боль в горле, но мы ничего не сказали. Это была договоренность между нами», — цитирует Корне RMCSport.

В первом круге Уимблдона француженка обыграла казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву (6:3, 7:6 (7:5).

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/tennis/wimbledon/tennis-tout-le-monde-a-eu-le-covid-a-roland-et-on-n-a-rien-dit-assure-alize-cornet_AP-202206280515.html
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