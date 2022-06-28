Оже-Альяссим в 4-часовом матче проиграл Кресси в первом круге Уимблдона-2022

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим проиграл в первом круге Уимблдона американцу Максиму Кресси — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (11:9), 7:6 (7:5).

Матч продолжался 4 часа 14 минут. Канадец выполнил 28 эйсов и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Кресси встретится с соотечественником Джеком Соком.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Максим Кресси (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (11:9), 7:6 (7:5)

Джейсон Каблер (Австралия, Q) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 28) — 6:1, 6:4, 6:3

Тэйлор Фритц (США, 11) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:4, 6:4, 6:3

Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:4, 7:5, 7:6 (7:1)

Роберто Баутиста Агут (Испания, 17) — Аттила Балаж (Венгрия) — 6:1, 6:0, 6:3

Денис Шаповалов (Канада, 13) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:1, 6:7 (6:8), 6:7 (4:7), 6:4, 6:1