Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:21

Алькарас о выходе в четвертьфинал турнира в Барселоне: «Должен всегда оставаться сфокусированным»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу над соотечественником Роберто Баутистой-Агут (6:3, 7:5) в третьем круге турнира ATP-500 в Барселоне.

«Сегодня было действительно тяжело, условия были не самыми лучшими. Я должен был подстроиться под ветер. В этом и была сложность. Роберто превосходный игрок, он реально на уровне. Я должен был всегда оставаться сфокусированным, предугадывать эпизоды и использовать свои шансы», — цитирует вторую ракетку мира пресс-служба ATP.

Также Алькарас рассказал об ударе, который у него получился в концовке первого сета.

«Мне повезло, я не рассчитывал, что так получится. Я просто закрыл глаза и махнул ракеткой. Мне повезло, что у меня получился такой удар. Это что-то особенное», — сказал он.

За выход в полуфинал Алькарас сыграет с соотечественником Алехандро Давидовичем Фокиной.

Теннис
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Русский игрок отказался от гражданства ради ЧМ. Он будет играть за Казахстан
Еще одна мощная сенсация в НХЛ: рекордсмены регулярки пропустили шесть голов и проиграли!
Российские силы подошли вплотную к железнодорожной станции в Артемовске
Российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
Песков назвал одной из целей спецоперации недопущение вступления Украины в НАТО
В Москве произошла массовая драка с участием 20 подростков
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне
Новости
RSS RSS
Все новости