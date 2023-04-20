Алькарас о выходе в четвертьфинал турнира в Барселоне: «Должен всегда оставаться сфокусированным»

Испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу над соотечественником Роберто Баутистой-Агут (6:3, 7:5) в третьем круге турнира ATP-500 в Барселоне.

«Сегодня было действительно тяжело, условия были не самыми лучшими. Я должен был подстроиться под ветер. В этом и была сложность. Роберто превосходный игрок, он реально на уровне. Я должен был всегда оставаться сфокусированным, предугадывать эпизоды и использовать свои шансы», — цитирует вторую ракетку мира пресс-служба ATP.

Также Алькарас рассказал об ударе, который у него получился в концовке первого сета.

«Мне повезло, я не рассчитывал, что так получится. Я просто закрыл глаза и махнул ракеткой. Мне повезло, что у меня получился такой удар. Это что-то особенное», — сказал он.

За выход в полуфинал Алькарас сыграет с соотечественником Алехандро Давидовичем Фокиной.