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Сегодня, 20:42

Рублев и Циципас вошли в состав сборной Европы на Кубок Лэйвера

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев и грек Стефанос Циципас вошли в состав сборной Европы на Кубок Лэйвера, сообщает пресс-служба турнира.

«Они оба невероятные молодые игроки на вершине своей игры с отличным послужным списком в соревнованиях Кубка Лэйвера», — приводит слова капитана сборной Европы Бьорна Борга пресс-служба турнира.

Рублев также высказался о своем участии в турнире.

«Я не могу дождаться, чтобы снова принять участие в Кубке Лэйвера. Быть частью команды-победителя в Бостоне это воспоминание, которое останется со мной навсегда», — заявил россиянин.

Соревнования пройдут с 22 по 24 сентября в Ванкувере (Канада).

Теннис
Андрей Рублев
Стефанос Циципас
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