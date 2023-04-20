Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне
Испанец Карлос Алькарас обыграл Роберто Баутисту-Агута в третьем круге турнира ATP-500 в Барселоне (Испания) — 6:3, 7:5. Матч длился 1 час 54 минуты.
Алькарас сделал 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. У Баутисты-Агута — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 из 7 реализованных брейк-пойнта.
За выход в полуфинал вторая ракетка мира сыграет с соотечественником Алехандро Давидовичем Фокиной.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 722 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 13) — 6:3, 7:5
Новости