Грикспур в третьем круге турнира в Хертогенбосе может сыграть с Хачановым
Голландец Таллон Грикспур обыграл американца Маккензи Макдональда во втором круге турнира в Хертогенбосе — 6:3, 7:6 (7:5).
В третьем круге Грикспур сыграет с победителем пары Александр Вукич (Австралия) — Карен Хачанов (Россия, 4).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 690 135 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Таллон Грикспур (Нидерланды, 6) — Маккензи Макдональд (США) — 6:3, 7:6 (7:5)
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