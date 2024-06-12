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Сегодня, 20:34

Грикспур в третьем круге турнира в Хертогенбосе может сыграть с Хачановым

Виктория Кравченко
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Голландец Таллон Грикспур обыграл американца Маккензи Макдональда во втором круге турнира в Хертогенбосе — 6:3, 7:6 (7:5).

В третьем круге Грикспур сыграет с победителем пары Александр Вукич (Австралия) — Карен Хачанов (Россия, 4).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 690 135 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Таллон Грикспур (Нидерланды, 6) — Маккензи Макдональд (США) — 6:3, 7:6 (7:5)

Карен Хачанов
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