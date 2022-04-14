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Сегодня, 14:45

Давидович-Фокин победил Гоффена и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Карен Саркисян
Корреспондент
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Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокин одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:1.

Таким образом, испанец прошел в четвертьфинал турнира, где встретится с американцем Тэйлором Фритцем.

Напомним, что во втором круге Давидович-Фокин победил серба Новака Джоковича.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Давид Гоффен (Бельгия, WC) — 6:4, 6:1

Следующий соперник

Тэйлор Фритц (США, 10)

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