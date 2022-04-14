Давидович-Фокин победил Гоффена и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло
Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокин одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:1.
Таким образом, испанец прошел в четвертьфинал турнира, где встретится с американцем Тэйлором Фритцем.
Напомним, что во втором круге Давидович-Фокин победил серба Новака Джоковича.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Давид Гоффен (Бельгия, WC) — 6:4, 6:1
Следующий соперник
Тэйлор Фритц (США, 10)
Новости