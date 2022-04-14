Тарпищев рассказал, когда Медведев восстановится после травмы

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о восстановлении теннисиста Даниила Медведева после операции из-за грыжи.

«Все нормально! Процесс восстановления продолжается. Такие травмы часто бывают у футболистов. Думаю, к «Ролан Гаррос» Медведев должен быть готов» , — сказал Тарпищев «СЭ».

13 апреля россиянин снялся с «Мастерсов» в Мадриде и Риме, которые пройдут в начале мая.

Медведев занимает вторую строчку в мировом рейтинге, на счету россиянина 13 титулов ATP, в 2021 году он стал победителем US Open.

«Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже.