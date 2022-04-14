Фритц и Димитров вышли в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Теннисисты Фритц и Димитров вышли в четвертьфинал турнира в Монако

Американец Тэйлор Фритц и болгарин Григор Димитров вышли в четвертьфинал турнира ATP в Монте-Карло.

В третьем круге Фритц победил своего соотечественника Себастьяна Корду, а Димитров — норвежца Каспера Рууда.

В четвертьфинале Фритц сыграет с победителем матча Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Давид Гоффен (Бельгия, WC), а Димитров — с победителем игры Хуберт Хуркач (Польша, 11) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Тэйлор Фритц (США, 10) — Себастьян Корда (США) — 7:6 (7:4), 7:5

Григор Димитров (Болгария) — Каспер Рууд (Норвегия, 4) — 6:3, 7:5