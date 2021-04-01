Хуркач рад тому, что смог обыграть Циципаса в четвертьфинале на турнире в Майами
22:58
Польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом в четвертьфинале турнира ATP в Майами (2:6, 6:3, 6:4).
«Я пытался бороться, и у меня получилось. Очень рад, что вышло отыграться. Стефанос хорошо принимал, так что на подаче приходилось проводить много розыгрышей. В начале матча я был слишком агрессивен, но потом перестроился», - приводит слова Хуркача Tennistv.com.
Хуркач победил Циципаса (2:6, 6:3, 6:4) в матче 1/4 финала турнира АТР в Майами (США). Матч продолжался два часа и 22 минуты.
В полуфинале поляк встретиться с победителем пары Себастьян Корда (США) — Андрей Рублев (Россия).
Дополнительная информация:
https://www.tennistv.com/videos/thursday-live-from-miami-day-session
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