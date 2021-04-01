Хуркач рад тому, что смог обыграть Циципаса в четвертьфинале на турнире в Майами

Польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом в четвертьфинале турнира ATP в Майами (2:6, 6:3, 6:4).

«Я пытался бороться, и у меня получилось. Очень рад, что вышло отыграться. Стефанос хорошо принимал, так что на подаче приходилось проводить много розыгрышей. В начале матча я был слишком агрессивен, но потом перестроился», - приводит слова Хуркача Tennistv.com.

Хуркач победил Циципаса (2:6, 6:3, 6:4) в матче 1/4 финала турнира АТР в Майами (США). Матч продолжался два часа и 22 минуты.

В полуфинале поляк встретиться с победителем пары Себастьян Корда (США) — Андрей Рублев (Россия).