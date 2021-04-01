Хуркач обыграл Циципаса в 1/4 финала турнира в Майами
22:33
Польский теннисист Хуберт Хуркач победил грека Стефаноса Циципаса (2:6, 6:3, 6:4) в матче 1/4 финала турнира АТР в Майами (США).
Матч продолжался два часа и 22 минуты. В полуфинале соперником поляка станет победитель пары Себастьян Корда (США) — Андрей Рублев (Россия).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 343 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Хуберт Хуркач (Польша, 26) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 2:6, 6:3, 6:4
2
Зачет
vs
0
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