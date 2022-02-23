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Сегодня, 14:39

Хуркач обыграл Молчана и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Анна Горшкова
Корреспондент

Польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл Алекса Молчана из Словакии во втором круге турнира ATP 500 в Дубае.

Матч продолжался 1 час 11 минут и завершился со счетом 6:3, 6:2.

Поляк сделал шесть эйсов и совершил четыре двойные ошибки. Словацкий теннисист сделал пять эйсов и две двойные ошибки.

В четвертьфинале Хуркач сыграет с победителем пары Энди Маррей (Великобритания) — Янник Синнер (Италия).

Хуркач занимает 11-е место в рейтинге ATP, Молчан находится на 69-1 позиции.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Алекс Молчан (Словакия, LL) — 6:3, 6:2

Теннис
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