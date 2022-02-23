Вавринка: «Федерер уже не вернется на уровень, на котором был пять лет назад»

Вавринка считает, что Федерер уже не вернется на уровень, на котором был пять лет назад

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка оценил шансы Роджера Федерера вернуться на былой уровень игры.

«Будет ли Федерер на том же уровне, на котором был пять лет назад? Нет, явно не будет. Но итоговый результат не всегда зависит от уровня, — цитирует Вавринку Tennis Head. — Есть много факторов, которые могут сыграть свою роль на турнире. Самое важное — это не понимание того, какого уровня ты можешь достичь, а тот огонь, который горит в тебе и помогает раздвигать границы возможного».

В 2020 году 40-летний Федерер перенес две операции на колене. В начале февраля этого года теннисист заявил, что ситуация с его возвращение прояснится примерно к апрелю 2022 года.

В сезоне-2022 Федерер уже пропустил Australian Open, скорее всего пропустит «Ролан Гаррос» и Уимблдон.