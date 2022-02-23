Синнер вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, где сыграет против Хуркача

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл англичанина Эдди Маррея во втором круге турнира ATP 500 в Дубае.

Матч продолжался 1 час 43 минуты и завершился со счетом 7:5, 6:2.

Синнер сделал четыре эйса и совершил только одну двойную ошибку. Маррей допустил пять двойных ошибок и сделал семь эйсов.

В четвертьфинале итальянец сыграет с Хубертом Хуркачем из Польши.

Синнер занимает 10-е место в рейтинге ATP, Маррей находится на 89-й позиции, а Хуркач на 11-й.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 4) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 7:5, 6:2