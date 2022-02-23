Синнер вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, где сыграет против Хуркача
Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл англичанина Эдди Маррея во втором круге турнира ATP 500 в Дубае.
Матч продолжался 1 час 43 минуты и завершился со счетом 7:5, 6:2.
Синнер сделал четыре эйса и совершил только одну двойную ошибку. Маррей допустил пять двойных ошибок и сделал семь эйсов.
В четвертьфинале итальянец сыграет с Хубертом Хуркачем из Польши.
Синнер занимает 10-е место в рейтинге ATP, Маррей находится на 89-й позиции, а Хуркач на 11-й.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 4) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 7:5, 6:2
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