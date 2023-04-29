Руне — о победе над Бубликом: «Честно говоря, у меня нет слов. Это был трудный матч»

Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал победу над Александром Бубликом (6:1, 4:6, 7:6 (11:9) во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

«Честно говоря, у меня сейчас нет слов. Это был такой трудный матч. В таких условиях, эта высота, это очень быстро по сравнению с тем, что я играл до сих пор. Бублик. Мы все знаем, как он играет. Он играет очень агрессивно, берет мяч агрессивно и рано. Поэтому мне пришлось очень глубоко копать и искать решения. Я был смелым в конце, и это сделало разницу.

Я просто должен был сосредоточиться на себе, постараться сделать все, что в моих силах, потому что когда он подает эти подачи, они иногда просто слишком хороши», — приводит слова Руне сайт ATP.

В третьем круге турнира 19-летний Руне встретится с Алехандро Давидовичем Фокиной (Испания).