Бублик на тай-брейке проиграл Руне во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл датчанину Хольгеру Руне во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

Игра завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:7 (9:11). Спортсмены провели на корте 2 часа 4 минуты.

55-я ракетка мира Бублик 13 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету 7-й ракетки мира Руне 7 эйсов, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В третьем круге турнира 19-летний Руне встретится с Алехандро Давидовичем Фокиной (Испания).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Хольгер Руне (Дания, 6) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:1, 4:6, 7:6 (11:9)