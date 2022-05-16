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Сегодня, 20:12

Хачанов вышел во второй круг турнира в Лионе

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP в Лионе (Франция).

В первом круге он победил француза Жиля Симона со счетом 6:1, 6:4. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

В следующем раунде Хачанов сыграет с Алексом Де Минауром из Австралии.

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 5) — Жиль Симон (Франция, Q) — 6:1, 6:4

Теннис
Карен Хачанов
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