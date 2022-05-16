Хачанов вышел во второй круг турнира в Лионе
Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP в Лионе (Франция).
В первом круге он победил француза Жиля Симона со счетом 6:1, 6:4. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.
В следующем раунде Хачанов сыграет с Алексом Де Минауром из Австралии.
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия, 5) — Жиль Симон (Франция, Q) — 6:1, 6:4
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