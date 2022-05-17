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Сегодня, 14:57

Чесноков считает, что Медведеву будет непросто выиграть первый матч после операции

Анна Горшкова
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился ожиданиями от первого матча Даниила Медведева после операции.

«Я думаю, у Медведева будет сложный матч, потому что он давно не играл после травмы. Гаске — непростой соперник, у них раньше были непростые матчи. В принципе, возвращаться на корт после операции не так просто, поэтому будут сложности», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Сегодня, 17 мая, Медведев во втором круге турнира ATP 250 в Женеве сыграет с французом Ришаром Гаске.

Для 26-летнего россиянина это первый турнир после операции по удалению грыжи и первый официальный матч на грунте в сезоне-2022.

Турнир в Женеве проходит с 15 по 22 мая на грунтовом покрытии.

Источник: https://tass.ru/sport/14647573
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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