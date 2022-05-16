Стал известен соперник Медведева в первом матче после операции по удалению грыжи

Медведев сыграет с французом Гаске во втором круге турнира в Женеве

Российский теннисист Даниил Медведев узнал своего первого соперника на грунтовом турнире ATP 250 в Женеве.

Во втором круге вторая ракетка мира сыграет против француза Ришара Гаске, который в первом матче обыграл Джона Миллмэна со счетом 6:3, 6:1.

Медведев возглавил посев соревнований, поэтому начинает выступление в Женеве со второго круга. Для россиянина это первый турнир после операции по удалению грыжи и первый официальный матч на грунте в сезоне-2022.

Турнир АТР в Женеве является последним перед «Ролан Гаррос», который пройдет с 22 мая по 5 июня.

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ришар Гаске (Франция) — Джон Миллмэн (Австралия) — 6:3, 6:1