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Сегодня, 16:55

Хачанов победил Сафиуллина в третьем круге «мастерса» в Париже

Руслан Минаев
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Россиянин Карен Хачанов победил соотечественника Романа Сафиуллина в третьем круге турнира ATP серии «мастерс» в Париже — 4:6, 6:4, 6:2. Матч длился 2 часа 9 минут.

Хачанов сделал за игру 12 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. У Сафиуллина — 14 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Александр Зверев (Германия).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 16) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 4:6, 6:4, 6:2

Карен Хачанов
Роман Сафиуллин
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