Ольховский: «У Рублева сейчас очень высокий уровень. Он легко победил ван де Зандсюлпа»

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу Андрея Рублева над Ботиком ван де Зандсюлпом (6:3, 6:3) в третьем круге турнира ATP в Париже (Франция).

«Я скажу, что уровень у Рублева сейчас очень высок. Наверное, поэтому, он без проблем выиграл. Можно сказать, что достаточно легкий матч», — передает слова Ольховского «Vprognoze.ru».

В четвертьфинале турнира в Париже Рублев сыграет с австралийцем Алексом де Минауром.