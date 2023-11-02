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Синнер снялся с «мастерса» в Париже — Рублев сыграет с де Минауром в 1/4 финала

Руслан Минаев
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Янник Синнер.
Фото AFP

Итальянец Янник Синнер снялся с турнира ATP серии «мастерс» в Париже. 4-я ракетка мира должен был встретиться с австралийцем Алексом де Минауром в третьем круге турнира ATP-1000.

Синнер завершил матч второго круга против Маккензи Макдональда (США) (6:7, 7:5, 6:1) 2 октября около 5 утра, а его игра с де Минауром запланирована уже на 19.00 мск.

Де Минаур автоматически вышел в 1/4 финала и сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Синнер и Вавринка снялись с парного «мастерса» в Париже

Теннис
Андрей Рублев
Янник Синнер
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