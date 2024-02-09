Хачанов в полуфинале турнира в Марселе сыграет с Димитровым
Болгарский теннисист Григор Димитров в четвертьфинале турнира в Марселе обыграл француза Артура Риндеркнеха со счетом 6:3, 7:6 (7:3).
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. На счету 32-летнего болгарина 9 эйсов, 2 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт из 4.
В полуфинале Димитров встретится с россиянином Кареном Хачановым.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 724 015 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Григор Димитров (Болгария, 2) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:3, 7:6 (7:3)
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