Состоялась жеребьевка грунтового турнира категории ATP 250 в Мюнхене (Германия), в основной сетке соревнований выступит россиянин Карен Хачанов. Он вступит в борьбу со второго круга.

Его соперником будет победитель матча Филипп Кольшрайбер (Германия) – Андреас Сеппи (Италия).

В квалификации соревнований также выступает еще один россиянин – Андрей Рублев, который в следующем матче сыграет с немцем Маттиасом Бахингером.

Турнир пройдет с 29 апреля по 5 мая. Действующим победителем является немец Александр Зверев.