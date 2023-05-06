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Сегодня, 17:51

Хачанов и Рублев стали победителями турнира ATP в Мадриде в парном разряде

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Российский теннисист Карен Хачанов
Карен Хачанов.
Фото USA Today Sports

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев в финале турнира ATP в Мадриде в парном разряде на тай-брейке победили Рохана Бопанна и Мэттью Эбдена. Матч продолжался 70 минут.

Для 26-летнего Хачанова и 25-летнего Рублева это первая победа на турнирах серии «мастерс» в парном разряде.

Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 7) — 6:3, 3:6, 10:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/madrid/2023/2/1/
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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