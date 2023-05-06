Хачанов и Рублев стали победителями турнира ATP в Мадриде в парном разряде

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев в финале турнира ATP в Мадриде в парном разряде на тай-брейке победили Рохана Бопанна и Мэттью Эбдена. Матч продолжался 70 минут.

Для 26-летнего Хачанова и 25-летнего Рублева это первая победа на турнирах серии «мастерс» в парном разряде.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 7) — 6:3, 3:6, 10:3