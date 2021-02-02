Хачанов и Кецманович вышли во второй круг парного турнира в Мельбурне

Российский теннисист Карен Хачанов в паре с сербом Миомиром Кецмановичем в первом круге турнира в Мельбурне обыграл пару Ромен Арнеодо/Сальваторе Карузо (Монако/Италия) со счетом 2:6, 6:4, 10:3.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Победители сделали два эйса и дважды ошиблись на второй подаче.

Во втором круге Хачанов и Кецманович встретятся с парой Александр Бублик/Андрей Голубев (Казахстан).

Мельбурн (Австралия)

Турнир ATP Great Ocean Road Open

Призовой фонд 320 775 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Миомир Кецманович/Карен Хачанов (Сербия/Россия) — Ромен Арнеодо/Сальваторе Карузо (Монако/Италия) — 2:6, 6:4, 10:3