Хачанов и Кецманович вышли во второй круг парного турнира в Мельбурне
07:40
Российский теннисист Карен Хачанов в паре с сербом Миомиром Кецмановичем в первом круге турнира в Мельбурне обыграл пару Ромен Арнеодо/Сальваторе Карузо (Монако/Италия) со счетом 2:6, 6:4, 10:3.
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Победители сделали два эйса и дважды ошиблись на второй подаче.
Во втором круге Хачанов и Кецманович встретятся с парой Александр Бублик/Андрей Голубев (Казахстан).
Мельбурн (Австралия)
Турнир ATP Great Ocean Road Open
Призовой фонд 320 775 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Миомир Кецманович/Карен Хачанов (Сербия/Россия) — Ромен Арнеодо/Сальваторе Карузо (Монако/Италия) — 2:6, 6:4, 10:3
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