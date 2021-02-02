Сербия и Италия с побед стартовали на ATP Cup
Во вторник 2 февраля в Мельбурне (Австралия) стартовал ATP Cup среди лучших мужских сборных мира.
В матче 1-го тура группы А Сербия обыграла Канаду 2-1, а в группе С Австрия уступила Италии.
Согласно регламенту турнира, противостояние состоит с трех матчей, где друг с другом играют первые и вторые номера сборных, а также парный матч. В полуфинал ATP Cup проходят только победители групп, состоящих из трех команд. Кроме сербов и канадцев, в группе А выступает Германия, а группе С — Франция.
Сборная России свой старт на турнире возьмет сегодня встречей против Аргентины.
Мельбурн (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 4 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Группа A
Сербия — Канада — 2-1
Новак Джокович — Денис Шаповалов — 7:5, 7:5
Душан Лайович — Милош Раонич — 3:6, 4:6
Новак Джокович/Филип Краинович — Милош Раонич/Денис Шаповалов — 7:5, 7:6
Группа C
Австрия — Италия — 1-2
Доминик Тим — Маттео Берреттини — 2:6, 4:6
Деннис Новак — Фабио Фоньини — 6:3, 6:2
Деннис Новак/Доминик Тим — Маттео Берреттини/Фабио Фоньини — 1:6, 4:6
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