Сербия и Италия с побед стартовали на ATP Cup

Во вторник 2 февраля в Мельбурне (Австралия) стартовал ATP Cup среди лучших мужских сборных мира.

В матче 1-го тура группы А Сербия обыграла Канаду 2-1, а в группе С Австрия уступила Италии.

Согласно регламенту турнира, противостояние состоит с трех матчей, где друг с другом играют первые и вторые номера сборных, а также парный матч. В полуфинал ATP Cup проходят только победители групп, состоящих из трех команд. Кроме сербов и канадцев, в группе А выступает Германия, а группе С — Франция.

Сборная России свой старт на турнире возьмет сегодня встречей против Аргентины.

Мельбурн (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 4 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Группа A

Сербия — Канада — 2-1

Новак Джокович — Денис Шаповалов — 7:5, 7:5

Душан Лайович — Милош Раонич — 3:6, 4:6

Новак Джокович/Филип Краинович — Милош Раонич/Денис Шаповалов — 7:5, 7:6

Группа C

Австрия — Италия — 1-2

Доминик Тим — Маттео Берреттини — 2:6, 4:6

Деннис Новак — Фабио Фоньини — 6:3, 6:2

Деннис Новак/Доминик Тим — Маттео Берреттини/Фабио Фоньини — 1:6, 4:6