Гоффен вышел в третий круг турнира в Шанхае после отказа Кукушкина

Бельгиец Давид Гоффен обыграл Михаила Кукушкина в матче второго круга турнира в Шанхае. Игра завершилась во втором сете из-за отказа 31-летнего казахстанца продолжать матч. Теперь Гоффен сразится со швейцарцем Роджером Федерером.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Давид Гоффен (Бельгия, 13) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 6:2, 3:0 отказ 2-го игрока