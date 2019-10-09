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Гоффен вышел в третий круг турнира в Шанхае после отказа Кукушкина

13:50
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Бельгиец Давид Гоффен обыграл Михаила Кукушкина в матче второго круга турнира в Шанхае. Игра завершилась во втором сете из-за отказа 31-летнего казахстанца продолжать матч. Теперь Гоффен сразится со швейцарцем Роджером Федерером.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Давид Гоффен (Бельгия, 13) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 6:2, 3:0 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/shanghai/2019/

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