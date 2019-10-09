Гоффен вышел в третий круг турнира в Шанхае после отказа Кукушкина
13:50
Бельгиец Давид Гоффен обыграл Михаила Кукушкина в матче второго круга турнира в Шанхае. Игра завершилась во втором сете из-за отказа 31-летнего казахстанца продолжать матч. Теперь Гоффен сразится со швейцарцем Роджером Федерером.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 7 473 620 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Давид Гоффен (Бельгия, 13) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 6:2, 3:0 отказ 2-го игрока