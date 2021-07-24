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Гаске обыграл Альтмайера и вышел в финал турнира в Умаге

22:29
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Французский теннисист Ришар Гаске вышел в финал турнира АТР в Умаге (Хорватия). В полуфинале он победил немца Даниэля Альтмайера (7:6 (7:2), 3:6, 6:3).

В финале Гаске сыграет с победителем пары Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Карлос Алькарас (Испания).

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Croatia Open Umag

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Ришар Гаске (Франция, 4) — Даниэль Альтмайер (Германия, Q) — 7:6 (7:2), 3:6, 6:3

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Евгений Петров все материалы автора

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