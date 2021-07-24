Гаске обыграл Альтмайера и вышел в финал турнира в Умаге
22:29
Французский теннисист Ришар Гаске вышел в финал турнира АТР в Умаге (Хорватия). В полуфинале он победил немца Даниэля Альтмайера (7:6 (7:2), 3:6, 6:3).
В финале Гаске сыграет с победителем пары Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Карлос Алькарас (Испания).
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Croatia Open Umag
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Ришар Гаске (Франция, 4) — Даниэль Альтмайер (Германия, Q) — 7:6 (7:2), 3:6, 6:3
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