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ФТР работает над признанием Sputnik-V для спортсменов на Australian Open

12:38
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Пресс-атташе Федерации тенниса России (ФТР) Илья Вержба прокомментировал новость об обязательном вакцинировании теннисистов на Australian Open.

«Пока еще есть время до турнира в Мельбурне, ситуация может поменяться. Ведется работа и по взаимному признанию вакцин, и по вариантам для отдельных категорий. Разумеется, ФТР следит за развитием этой ситуации, но предметно можно будет говорить ближе к турниру», — сказал пресс-аттаже ФТР Илья Вержба «СЭ».

Напомним, правительство австралийского штата Виктория ввело требование об обязательной вакцинации до середины ноября для работников некоторых отраслей и сфер жизни. Постановление затрагивает в том числе профессиональный спорт.

В настоящий момент в штате Виктория официально одобрены только вакцины Moderna, AstraZeneca и Pfizer. Теннисный турнир «Большого Шлема» в Мельбурне намечен на 17 — 30 января 2022 года.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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