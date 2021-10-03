Итальянский теннисист Синнер высказался о своем сопернике в финале турнира в Софии
14:34
Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, чего ждет от финала турнира в Софии. Спортсмен сыграет с французом Гаэлем Монфисом.
«С Монфисом всегда трудные матчи. Против друг друга мы будем играть уже четвертый раз. На Открытом чемпионате США у нас был очень сложный матч. Он отличный игрок, все это знают. Игра будет нелегкая, но я рад оказаться в финале», — цитирует Синнера Tennis World USA.
Финальный матч состоится сегодня, 3 октября. Начало встречи — 16.30 (мск).
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