Норри о победе над Рублевым: «В прошлый раз он легко со мной разобрался, приятно отомстить»

Британец Кэмерон Норри прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в полуфинале турнира ATP в Сан-Диего (США).

«Приятно отомстить. В прошлый раз он легко со мной разобрался, здорово, что я с тех пор стал сильнее. Надо отдать должное Андрею, он был хорош. В начале он показывал сильную игру, но мне удалось справиться с этим штормом во втором сете. Это большая победа для меня, я надолго запомню этот матч», — приводит официальный сайт ATP слова Норри.

В предыдущий раз Рублев победил Норри в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге (6:2, 6:1) 16 октября 2020 года.

В финале турнира в Сан-Диего Норри встретится с норвежцем Каспером Руудом.