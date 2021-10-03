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Норри о победе над Рублевым: «В прошлый раз он легко со мной разобрался, приятно отомстить»

08:15
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Британец Кэмерон Норри прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в полуфинале турнира ATP в Сан-Диего (США).

«Приятно отомстить. В прошлый раз он легко со мной разобрался, здорово, что я с тех пор стал сильнее. Надо отдать должное Андрею, он был хорош. В начале он показывал сильную игру, но мне удалось справиться с этим штормом во втором сете. Это большая победа для меня, я надолго запомню этот матч», — приводит официальный сайт ATP слова Норри.

В предыдущий раз Рублев победил Норри в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге (6:2, 6:1) 16 октября 2020 года.

В финале турнира в Сан-Диего Норри встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/rublev-norrie-san-diego-2021

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Иван Торопцев все материалы автора

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