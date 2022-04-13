Фритц, Гоффен и Хуркач прошли в третий круг турнира ATP в Монте-Карло

Американский теннисист Тэйлор Фритц вышел в третий круг турнира ATP в Монте-Карло (Монако).

Во втором круге Фритц победил хорвата Марина Чилича. В третьем круге американец сыграет со своим соотечественником Себастьяном Кордой, который ранее обыграл испанца Карлоса Алькараса.

Также в третий круг турнира в Монте-Карло пробились Давид Гоффен, Хуберт Хуркач и Альберт Рамос-Виньолас.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Фритц (США, 10) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:3, 4:6, 6:4

Давид Гоффен (Бельгия, WC) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 7:6 (7:3), 6:2

Хуберт Хуркач (Польша, 11) — Педро Мартинес (Испания) — 6:3, 4:6, 6:4

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Кэмерон Норри (Великобритания, 7) — 6:4, 2:6, 6:4