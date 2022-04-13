Карацев проиграл во втором круге парного турнира в Монте-Карло

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Россиянин Аслан Карацев прекратил участие в мужском парном турнире ATP в Монте-Карло (Монако)

Во втором круге Карацев вместе с австралийцем Джоном Пирсом проиграл немцу Тиму Пюцу и Майклу Винусу — 4:6, 6:4, 10:4.

Напомним, что вчера, 12 апреля россиянин уступил датчанину Хольгеру Витусу Недскову Руне в первом круге одиночного мужского турнира в Монте-Карло.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Тим Пюц/Майкл Винус (Германия/Новая Зеландия, 5) — Аслан Карацев/Джон Пирс (Россия/Австралия) — 4:6, 6:4, 10:4