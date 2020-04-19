Федерер назвал свои любимые мультфильм и фильм. Интересный выбор швейцарца
19 апреля 2020, 23:21
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер ответил на вопросы подписчиков в Twitter. Все свои ответы он изобразил в виде гифок.
Любимым Мстителем Федерер назвал Тора, любимым мультфильмом — «Том и Джерри», а любимым фильмом — «Умницу Уилла Хантинга».
https://t.co/dSDNeGQElp pic.twitter.com/AhtKdQRS0Y— Roger Federer (@rogerfederer) April 19, 2020
Любимое блюдо Федерера — паста, а любимого мороженого нет, потому что он любит все.