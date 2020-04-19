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Федерер назвал свои любимые мультфильм и фильм. Интересный выбор швейцарца

19 апреля 2020, 23:21
Роджер Федерер. Фото Twitter
Роджер Федерер. Фото Twitter

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер ответил на вопросы подписчиков в Twitter. Все свои ответы он изобразил в виде гифок.

Любимым Мстителем Федерер назвал Тора, любимым мультфильмом — «Том и Джерри», а любимым фильмом — «Умницу Уилла Хантинга».

Любимое блюдо Федерера — паста, а любимого мороженого нет, потому что он любит все.

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