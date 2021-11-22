Федерер: «Было бы круто прошлую неделю провести в Турине, слышал, что там быстрые корты»

20-кратный обладатель «Большого шлема» Роджер Федерер прокомментировал свое досрочное завершение сезона и пропуск US Open и Итогового турнира ATP.

«Слышал, что на US Open были быстрые корты, да и на Итоговом турнире теннис далеко не медленный. Да, кажется, я теряю свои возможности..., — приводит слова теннисиста Tennis World USA. — Впрочем, это всего лишь часть игры. У меня уже есть хорошая карьера, на протяжении которой я побеждал как на быстрых кортах, так и на медленных. Как бы то ни было, было бы круче прошлую неделю провести в Турине, а не Швейцарии».

40-летний швейцарец пропустил Открытый чемпионат США и Итоговый турнира ATP 2021 года. Это связано с тем, что у него в июне была операция на колене и необходимо было восстановиться.

Также теннисист объявил, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии 2022 года. При этом карьеру Федерер завершать не планирует.