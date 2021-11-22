Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от Александра Зверева (4:6, 4:6) в финале Итогового турнира АТР и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Не так я хотел завершить выступление на Итоговом турнире ATP, но я горжусь своими результатами в этом году. Я очень много и усердно работал и буду стремиться только к лучшему. Спасибо моей команде, спонсорам и фанатам за то, что они всегда со мной. Теперь пора отправлять на Кубок Дэвиса», — написал Медведев в Instagram.

Медведев был победителем турнира в прошлом году.

Кубок Дэвис состоится с 25 ноября по 5 декабря. Сборная России сыграет в группе с командами Испании и Эквадора.