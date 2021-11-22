ATP ограничит длительность туалетных и медицинских перерывов

ATP планирует со следующего сезона регламентировать продолжительность туалетных перерывов, сообщает L'?quipe со ссылкой на собственный источник.

По информации источника, ATP разослала теннисистам письма с новым регламентом. Теперь игрок может уйти в туалет с корта только на три минуты. Отсчет начнется с того момента, как он вошел в уборную. Если необходимо переодеться, то дается пять минут.

Как и прежде, можно будет брать только один туалетный перерыв за сет — и только в конце партии.

Изменения коснутся и медицинского перерыва. На него будет отведено три минуты, и использовать его смогут лишь один раз за матч. При этом если игрок не сможет бороться без тайм-аута до смены сторон, он потеряет очки.

Дата вступлений в силу данных изменений пока не определена.