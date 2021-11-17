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Федерер не выступит на Australian Open-2022

10:05
Роджер Федерер. Фото Reuters
Роджер Федерер. Фото Reuters
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер не примет участие в Australian Open 2022 года, сообщает Le Matin со ссылкой на слова спортсмена.

Ранее тренер теннисиста также заявлял, что Федерер, скорее всего, пропустит Australian Open, который пройдет зимой 2022 года.

40-летний Федерер является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде (2012) и олимпийским чемпионом в парном (2008).

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Сергей Разин все материалы автора
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