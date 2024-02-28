Маррей проиграл Умберу во втором круге турнира в Дубае

Британец Энди Маррей проиграл французу Уго Умберу во втором круге турнира серии ATP 500 в Дубае (ОАЭ) — 2:6, 4:6.

Встреча длилась 1 час 31 минуту. Умбер за игру реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. У Маррея — ни одного.

Умбер вышел в четвертьфинал турнира и сыграет с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша, 3) — Кристофер О`Коннелл (Австралия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 941 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Уго Умбер (Франция, 5) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:2, 6:4