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28 февраля, 16:00

Даниил Медведев — Лоренцо Сонего: смотреть прямую трансляцию матча

Медведев сыграет с Сонего во втором раунде турнира ATP-500 28 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев встретится с итальянским теннисистом Лоренцо Сонего во втором раунде турнира ATP-500 в Дубае в среду, 28 февраля. Ориентировочное время начала — в 18.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров ATP и турниров «Большого шлема» нет. Видеотрансляцию матча Медведев — Сонего в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

В первом круге россиянин победил Александра Шевченко из Казахстана в двух сетах — 6:3, 7:5. А итальянец в 1/16 финала одолел представителя Индии Сумита Нагала — 6:4, 5:7, 6:1.

Российский теннисист — четвертая ракетка мира, Сонего — 48 номер мирового рейтинга.

Медведев — действующий чемпион турнира в Дубае.

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Теннис
Даниил Медведев
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